В ЦИК оценили готовность к региональным выборам

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Предстоящие в сентябре региональные выборы не вызывают беспокойства в ЦИК, которая внимательно отслеживает подготовку к единому дню голосования и отмечает, что большинство региональных избиркомов успели адаптироваться к изменениям в законодательстве и готовы на практике применить все новшества, призванные повысить прозрачность выборов и упростить процедуру волеизъявления для избирателя.

Региональные кампании

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов. По состоянию на сегодняшний день губернаторские выборы назначены уже в более чем половине субъектов РФ, где официально стартовала избирательная кампания.

Во второе воскресенье сентября жители Москвы, Якутии, Хакасии, Алтайского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа придут на избирательные участки, чтобы выбрать руководителей своих регионов. Также должны состояться прямые выборы губернаторов Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Амурской, Кемеровской, Магаданской, Омской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тюменской областей. В Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах глав регионов на своих заседаниях 9 сентября выберут законодательные собрания.

Депутатов Заксобраний в единый день голосования будут выбирать в 16 регионах РФ. Речь идет о Ярославской, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Иркутской областях, Ненецком автономном округе, Забайкальском крае, Хакасии, Калмыкии, Якутии, Башкирии и Бурятии. Кроме того, 9 сентября должны пройти выборы глав трех административных центров: Абакана, Хабаровска и Томска, а также депутатов представительных органов 12 административных центров.

Оценка ЦИК по готовности к выборам

По словам секретаря ЦИК РФ Майи Гришиной, в целом регионы готовы к выборам: большинство успели адаптироваться к изменениям в законодательстве и будут использовать механизм "мобильный избиратель".

"В целом законодательная база проанализирована, она готова к проведению выборов. Ну и организационно тоже комиссии готовились, и надеюсь, что их усилия не пропадут даром. Потому что некоторые приняли решение о том, что перед назначением выборов они все-таки переформируют участковые комиссии, то есть провели большую подготовительную работу по сбору предложений", — сказала она РИА Новости.

Гришина сообщила, что ЦИК приветствует те регионы, которые предусмотрели возможность участия общественных палат в наблюдении за выборами. "К сожалению, не все регионы это успели сделать. Вместе с тем, надеемся, что большинство это решение все-таки приняли", — отметила она.

При этом секретарь ведомства добавила, что, по сути, процесс уточнения законодательства еще только завершается, но один регион – Тюменская область — точно в этом избирательном цикле "выпал из проведения выборов с использованием системы "мобильного избирателя". "К нашему сожалению, но, тем не менее, законодатель не успел принять соответствующее решение. Но это в целом, естественно, не повлияет на организацию выборов, в любом случае их законодательство не противоречит федеральному закону", — пояснила Гришина.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев ранее также сообщил, что у него нет тревоги относительно возможных проблем при проведении предстоящих выборов в регионах. Он уточнил, что каждый регион, конечно, отличает своя специфика, кандидаты, свой уровень конкурентности.

"Но мне представляется, что есть сегодня настрой основных участников избирательной кампании на то, чтобы информировать избирателя о своем участии, о своих программах, если работал — о результатах того, что сделано. И, мне кажется, это расчет не на административный ресурс, а расчет на грамотного избирателя, который делает выбор не под давлением, а в результате понимания того, кто чего стоит", — сказал он.

Отставки перед кампанией

Сразу после президентских выборов, которые прошли в марте, в российской избирательной системе прошли "чистки", и некоторые главы региональных комиссий ушли со своих постов.

Одним из первых подал заявление об отставке глава Севастопольского избиркома Александр Петухов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала его отставку "единственно верным решением" в сложившейся ситуации. На его место для наведения порядка из Центризбиркома делегировали "тяжеловеса" Сергея Даниленко, который успел поработать и главой избиркома Краснодарского края, и членом Центральной избирательной комиссии, и возглавлял аппарат ЦИК.

Также в отставку ушел председатель Белгородской избирательной комиссии Николай Плетнев, занимавший этот пост с 1993 года. Позже по собственному желанию уволилась и глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, к работе которой ЦИК неоднократно предъявлял претензии и грозил ей возможностью выражения недоверия.

Комментируя отставку председателя Мособлизбиркома, Памфилова выразила надежду, что еще как минимум в двух регионах главы избирательных комиссий сами оценят свои возможности и "поступят таким же образом, совершенно ответственно".

В июне сменился состав Иркутской и Томской избирательных комиссий. В результате сменился председатель Иркутской комиссии.

Технологические выборы

Как и в ходе президентской кампании, в единый день голосования в большинстве регионов будут применяться технологические нововведения, которые способствуют прозрачности выборов.

По словам Булаева, практически во всех регионах, где 9 сентября состоятся выборы, предполагается использоваться протоколы с QR-кодированием, в большинстве субъектов планирует применять видеонаблюдение.

"Избирательный процесс последние два года определил новые стандарты для проведения выборов, среди них – видеонаблюдение, "мобильный избиратель", QR-кодирование, более широкое применение КОИБов. Мне кажется, эти стандарты в этой избирательной кампании будут более заметны, чем даже в прошлых кампаниях", — полагает замглавы Центризбиркома.

Ранее Булаев сообщал, что ЦИК выступает за установку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на участках с большим количеством избирателей — вплоть до участков в районных центрах.

Кроме того, Центризбирком утвердил новый порядок подачи заявлений для голосования вне места постоянной регистрации. Так, ЦИК увеличил сроки подачи заявлений — прием начнется за 45 дней и завершится за 3 дня до выборов. Как и прежде, такие заявления можно будет оформить через портал госуслуг, МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях, а за 10 дней до выборов начнется прием аналогичных заявлений в участковых избиркомах. В заявлениях появится графа для указания номера мобильного телефона, на который избирателю позже придет напоминание о смене участка голосования и адрес его расположения.

Как и раньше, избиратель не сможет аннулировать ранее поданное заявление – будет учитываться только первое, но сможет вернуться на участок, к которому прикреплен по регистрации, если его планы изменились.