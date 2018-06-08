Источник сообщил об обсуждении возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва и Вашингтон обсуждают возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но конкретных договорённостей на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США накануне сообщила, что австрийские власти готовы принять у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В свою очередь высокопоставленный европейский источник сообщил изданию, что саммит может пройти в Вене этим летом.

"Про президентскую встречу думаем. И в разговорах с американскими партнерами этот вопрос всплывает. Но никаких договоренностей пока нет", — пояснил собеседник агентства.