Мэр Новосибирска не станет участвовать в выборах губернатора

НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, считавшийся на предстоящих выборах основным конкурентом врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, заявил, что не будет бороться за пост главы региона.
Он отметил, что экономическое развитие Новосибирска и Новосибирской области важнее, чем личные политические достижения. Как заявил Локоть, он рассчитывает, что ответные шаги будут приняты руководством Новосибирской области на выборах мэра в следующем году, и назвал подобное соглашение беспрецедентным для страны событием.
"Особенность сегодняшней политической ситуации в том, что накануне объявления выборов губернатора политическая борьба достигла высокого накала…, уже все жители Новосибирска и области втягиваются в бескомпромиссную схватку. Проявилась перспектива, когда все жители области останутся в состоянии затяжного противостояния, что приведет к торможению развития региона", — сказал мэр, мотивируя свою позицию.
Локоть отметил, что он и Травников понимают ответственность и не приемлют, по его словам, "неблагоприятный сценарий", направленный не на улучшение, а на ухудшение жизни людей.
Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего губернатора Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся 9 сентября. Травников заявил о намерении участвовать в выборах и был включен в список для внутрипартийного голосования партии "Единая Россия". Сообщалось, что КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы мэра Новосибирска, первого секретаря областного комитета партии Анатолия Локтя. О таком намерении 16 мая заявляли советник председателя ЦК КПРФ Виктор Пешков и секретарь ЦК партии Сергей Обухов.