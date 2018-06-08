Мэр Новосибирска не станет участвовать в выборах губернатора

НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, считавшийся на предстоящих выборах основным конкурентом врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, заявил, что не будет бороться за пост главы региона.

"Мы сегодня делаем совместное политическое заявление. Достигнуто соглашение по взаимодействию. Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра… Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова)", — сказал Локоть журналистам.

Он отметил, что экономическое развитие Новосибирска и Новосибирской области важнее, чем личные политические достижения. Как заявил Локоть, он рассчитывает, что ответные шаги будут приняты руководством Новосибирской области на выборах мэра в следующем году, и назвал подобное соглашение беспрецедентным для страны событием.

"Особенность сегодняшней политической ситуации в том, что накануне объявления выборов губернатора политическая борьба достигла высокого накала…, уже все жители Новосибирска и области втягиваются в бескомпромиссную схватку. Проявилась перспектива, когда все жители области останутся в состоянии затяжного противостояния, что приведет к торможению развития региона", — сказал мэр, мотивируя свою позицию.

Локоть отметил, что он и Травников понимают ответственность и не приемлют, по его словам, "неблагоприятный сценарий", направленный не на улучшение, а на ухудшение жизни людей.

"Четыре года назад мои земляки выбрали меня мэром, я старался быть мэром для всех новосибирцев вне зависимости от партий, взглядов. Удалось многое сделать, выйти на положительную динамику инвестиций. На федеральном и региональном уровне власти понимают нашу цель по ускорению развития Новосибирска. Государство готово помочь реализовать ряд проектов – строительство дорог, метрополитена, ледового дворца спорта, придать второе дыхание нашему Академгородку", — заявил градоначальник.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего губернатора Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся 9 сентября. Травников заявил о намерении участвовать в выборах и был включен в список для внутрипартийного голосования партии "Единая Россия". Сообщалось, что КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы мэра Новосибирска, первого секретаря областного комитета партии Анатолия Локтя. О таком намерении 16 мая заявляли советник председателя ЦК КПРФ Виктор Пешков и секретарь ЦК партии Сергей Обухов.