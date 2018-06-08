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Политика

Мэр Новосибирска не станет участвовать в выборах губернатора

08:3308.06.2018
04413
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фотоМэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть, считавшийся на предстоящих выборах основным конкурентом врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, заявил, что не будет бороться за пост главы региона.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы сегодня делаем совместное политическое заявление. Достигнуто соглашение по взаимодействию. Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра… Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова)", — сказал Локоть журналистам.

Он отметил, что экономическое развитие Новосибирска и Новосибирской области важнее, чем личные политические достижения. Как заявил Локоть, он рассчитывает, что ответные шаги будут приняты руководством Новосибирской области на выборах мэра в следующем году, и назвал подобное соглашение беспрецедентным для страны событием.

"Особенность сегодняшней политической ситуации в том, что накануне объявления выборов губернатора политическая борьба достигла высокого накала…, уже все жители Новосибирска и области втягиваются в бескомпромиссную схватку. Проявилась перспектива, когда все жители области останутся в состоянии затяжного противостояния, что приведет к торможению развития региона", — сказал мэр, мотивируя свою позицию.

Локоть отметил, что он и Травников понимают ответственность и не приемлют, по его словам, "неблагоприятный сценарий", направленный не на улучшение, а на ухудшение жизни людей.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Четыре года назад мои земляки выбрали меня мэром, я старался быть мэром для всех новосибирцев вне зависимости от партий, взглядов. Удалось многое сделать, выйти на положительную динамику инвестиций. На федеральном и региональном уровне власти понимают нашу цель по ускорению развития Новосибирска. Государство готово помочь реализовать ряд проектов – строительство дорог, метрополитена, ледового дворца спорта, придать второе дыхание нашему Академгородку", — заявил градоначальник.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего губернатора Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся 9 сентября. Травников заявил о намерении участвовать в выборах и был включен в список для внутрипартийного голосования партии "Единая Россия". Сообщалось, что КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы мэра Новосибирска, первого секретаря областного комитета партии Анатолия Локтя. О таком намерении 16 мая заявляли советник председателя ЦК КПРФ Виктор Пешков и секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

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