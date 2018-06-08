Выборы губернатора Приморья назначены на 9 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья назначили в пятницу дату досрочных выборов губернатора на 9 сентября — общероссийский единый день голосования.

В середине мая члены комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья согласовали дату проведения досрочных выборов губернатора — второе воскресенье сентября. Согласно избирательному кодексу Приморья, досрочные выборы главы региона проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после досрочного прекращения полномочий предыдущего губернатора.

Депутаты в пятницу на досрочном заседании рассмотрели вопрос о назначении выборов и утвердили дату 9 сентября.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.