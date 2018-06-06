"Яблоко" 8 июня проведет собрание по выдвижению кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Московское городское отделение "Яблока" 8 июня проведет собрание по выдвижению кандидата от партии на выборы мэра Москвы, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

"Восьмого июня (в пятницу — ред.) созывается конференция местного отделения партии по выдвижению кандидата на выборы мэра Москвы", — сказал Рыбаков РИА Новости во вторник.

Политик отметил, что в четверг партия проведет заседание Исполкома, который в свою очередь утвердит и предложит кандидатуры для выдвижения. "Сейчас мы получили три заявки, подтвержденные кандидатами: (глава московского отделения партии — ред.) Сергей Митрохин сам прислал заявку, группа поддержки (главы муниципального округа "Гагаринский" — ред.) Елены Русаковой прислала заявку — она подтвердила свои намерения, и также заявка от группы поддержки (главы муниципального округа "Якиманка" — ред.) Андрея Морева, но он пока не подтвердил", — пояснил Рыбаков.

Для регистрации кандидатам в мэры Москвы до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своём намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" и ряд других.