КПРФ выдвинет кандидатуру Кумина на пост мэра Москвы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Кандидатом в мэры Москвы от КПРФ будет выдвинут экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"По мэру Москвы есть определенность. По мэру есть консолидированное мнение выдвинуть Кумина Вадима, бывшего депутата Государственной думы", — сказал Обухов.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин добавил, что кандидатура Вадима Кумина будет рассмотрена на конференции московского городского отделения КПРФ, где пройдет обсуждение и голосование за его кандидатуру.

"В соответствии с законом и уставом, выдвижение кандидата на пост мэра, как и региональных отделений, происходит путем голосования делегатов конференции московского городского отделения КПРФ… Вот, это и является выдвижением, а пока руководящий орган рекомендовал к рассмотрению кандидатуру Кумина", — пояснил РИА Новости Рашкин.

Ранее зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил агентству, что коммунисты отдают предпочтение кандидатуре экс-депутата Госдумы Вадима Кумина на пост главы столицы. Глава компартии Геннадий Зюганов отмечал ранее, что КПРФ еще обсуждает возможных претендентов на пост мэра Москвы, при этом Кумин является серьезной кандидатурой, обладает обширным опытом.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, представитель партии "Зеленые" Сергей Ревин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.