В ЦИК не согласились с оценками ОБСЕ относительно своей работы на выборах

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что нельзя согласиться с оценками Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) относительно работы ведомства в рамках прошедшей кампании по выборам президента России: Центризбирком действовал, основываясь на конституции и законодательстве, которое доказало свою юридическую и политико-этическую ценность.

В среду БДИПЧ опубликовало окончательный отчет о президентских выборах в Росси. В частности, наблюдатели ОБСЕ советуют российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства. В БДИПЧ заявили, что на прошедших в РФ выборах процессу подачи жалоб "не хватало прозрачности". Кроме того, наблюдатели рекомендовали ЦИК или "независимому контрольному органу" предпринимать эффективные меры в отношении нарушений законодательства при освещении избирательной кампании в СМИ.

"Совершенно нельзя согласиться с оценками деятельности ЦИК Российской Федерации… ЦИК действовала на основе российской конституции и федерального законодательства, которое подтвердило свою не только юридическую, но и политико-этическую ценность", — сказал Лихачев, курирующий в ЦИК вопросы международного взаимодействия.

"Поэтому одно из девяти этих основных предложений по изменению российской правовой системы в части, связанной с выборами, ни в какие ворота не влезает и не стыкуется с результатами президентской кампании 2018 года, впрочем, и с итогами кампании по выборам в Государственную думу РФ 2016 года", — подчеркнул представитель Центризбиркома.