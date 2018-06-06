Кандидат на выборах мэра Москвы Ревин представил тезисы своей программы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Кандидат от российской экологической партии "Зеленые", летчик-испытатель Сергей Ревин представил некоторые тезисы своей предвыборной программы, сообщает пресс-служба партии во вторник.

Московское городское отделение партии в среду выдвинуло на выборы мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России, члена ЦС партии Сергея Ревина.

Предвыборная программа Ревина состоит из 8 пунктов, "среди которых три уникальных партийных проекта".

"Научно-исследовательская и образовательная программа при поддержке ЮНИДО РФ по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов, которая способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, включая экологию и аграрные науки, а также созданию высококвалифицированных рабочих мест", — говорится в сообщении.

Вторым проектом, по информации партии, является развитие действующего проекта "Эковизор". "Это мобильное приложение, которое информирует пользователя о текущем уровне загрязнения воздуха в Москве, получая данные от федеральных и региональных метеостанций. Помимо количественных показателей "Эковизор" выводит на экран советы для пользователя, как можно снизить риск здоровью в случае высокого уровня загрязнения", — сообщает партия.

Третье предложение Ревина, по данным пресс-службы, предлагает установку комплексов по лазерной сортировке мусора по уникальным российско-германским технологиям на пяти сертифицированных промышленных площадках Москвы, имеющих железнодорожные подходы, с дальнейшей отправкой полезных фракций на переработку в заинтересованные регионы.