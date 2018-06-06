В МЧС посетовали, что чиновники на местах хотят скинуть на них всю работу

НОГИНСК (Московская область), 6 июн – РИА Новости. Обеспечивать противопожарную и другие виды безопасности в регионах должны все ведомства, а не только МЧС, посетовал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

"На земле что сейчас получается? Если ЧС, то это МЧС. Это не так. Это так не должно быть. МЧС обязано методологически построить работу так, чтобы все службы, все ведомства были нацелены на обеспечение безопасности", — сказал Чуприян в среду в ходе всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны на полях международного салона "Комплексная безопасность".

Он пояснил, что в настоящее время субъекты "не знают, что такое РСЧС ("Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций")". "Там считают, что стоит задачу перекинуть на МЧС, все закончится", — пояснил он.

"Мы должны создать такие условия, чтобы было не только понимание, но и конкретное решение на взращивание специалистов, понимание своих сил и средств, возможность в любую минуту среагировать", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас на муниципальном уровне ощущается нехватка управленцев рисками.

"Я занимаюсь ОПК "Безопасный город", мы убедились точно, что если еще на уровне субъекта есть люди, которые знают, что такое ЧС, умеют пользоваться этим инструментарием, на уровне муниципальных образований класса руководителей в области ЧС на муниципальном уровне практически не существует", — констатировал он.

"А ведь это вертикаль. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы дошли до руководителей всех уровней, и это были люди, которые являются управленцами рисками, руководить и использовать", — подчеркнул первый замглавы МЧС России.