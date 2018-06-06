Эксперты назвали регионы, где кандидатов ждут сложные губернаторские выборы

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах. Архивное фото

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Фонд "Петербургская политика" в рейтинге за май назвал шесть российских регионов, где в сентябре на губернаторских выборах ожидаются кампании, потенциально проблемные для кандидатов от власти – это Амурская, Кемеровская, Новосибирская, Московская области, а также Хакасия и Якутия.

Как отмечают эксперты фонда, досрочная замена группы губернаторов в мае привела к заметному увеличению числа прямых выборов глав регионов в сентябрьский день голосования – с 18 до 22.

"С момента возвращения губернаторских выборов 8 сентября станет вторым (после 2014 года) по числу выборов глав и рекордсменом по числу замен губернаторов – новых кандидатов будет не менее 16, по участию еще четырех действующих глав регионов (Хакасия, Хабаровский край, Владимирская область, Чукотка) федеральный центр должен обнародовать свою позицию в ближайшие дни", — говорится в рейтинге "Петербургской политики".

Эксперты фонда разделили регионы, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, на три группы. В первую вошли регионы, где ожидаются легкие для власти кампании. Это Владимирская, Воронежская, Самарская, Тюменская области, Красноярский, Хабаровский края и Чукотка.

Во вторую группу вошли регионы, где, как полагают эксперты, пройдут избирательные кампании "средней тяжести": это Амурская, Ивановская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Орловская, Псковская области, Приморский край и Москва.

Потенциально проблемные кампании, как полагают в фонде "Петербургская политика", ждут кандидатов от власти в Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Московской областях, Хакасии и Якутии.

По мнению авторов рейтинга, в Алтайском крае, где врио назначен "варяг" Виктор Томенко, прежняя управленческая система оказалась под вопросом после смены губернатора, а новая конфигурация еще не оформилась, и местные элиты не имеют четкого сигнала о возможном будущем.

В "исторически зарегулированной" Кемеровской области, где руководившего регионом более 20 лет Амана Тулеева сменил в качестве врио губернатора "варяг" Сергей Цивилев, последствия всплеска социально-политической активности пока не определились, а модель взаимодействия новой власти с жителями не может быть сформирована в короткие сроки.

В Московской области, которую возглавляет Андрей Воробьев, рост протестной активности в муниципальных образованиях и многообразие элитных групп с собственными стратегиями, как полагают эксперты, создают риски использования избирательной кампании для расшатывания позиций действующего губернатора.

Кампания в Новосибирской области, отмечают политологи, имеет репутацию самой проблемной, так как традиционно губернатор не является в регионе доминирующим игроком, а мотивация врио главы региона "варяга" Андрея Травникова для работы в области не предъявлена, "химия" с местными элитами и населением не выработана. Кроме того, в регионе присутствуют сильные оппоненты, способные эксплуатировать протестные настроения.

В Хакасии, как считают в "Петербургской политике", сохраняется высокий уровень неопределенности вследствие отсутствия сигналов относительно судьбы действующего губернатора Виктора Зимина. В Якутии, по мнению экспертов, избирательные кампании в последние годы проходят проблематично для власти, а новая конфигурация элит после смены главы республики только начинает выстраиваться.