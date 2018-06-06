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Политика

Эксперты назвали регионы, где кандидатов ждут сложные губернаторские выборы

01:0606.06.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах. Архивное фотоМужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Фонд "Петербургская политика" в рейтинге за май назвал шесть российских регионов, где в сентябре на губернаторских выборах ожидаются кампании, потенциально проблемные для кандидатов от власти – это Амурская, Кемеровская, Новосибирская, Московская области, а также Хакасия и Якутия.

Набережная городского пруда в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Как отмечают эксперты фонда, досрочная замена группы губернаторов в мае привела к заметному увеличению числа прямых выборов глав регионов в сентябрьский день голосования – с 18 до 22.

"С момента возвращения губернаторских выборов 8 сентября станет вторым (после 2014 года) по числу выборов глав и рекордсменом по числу замен губернаторов – новых кандидатов будет не менее 16, по участию еще четырех действующих глав регионов (Хакасия, Хабаровский край, Владимирская область, Чукотка) федеральный центр должен обнародовать свою позицию в ближайшие дни", — говорится в рейтинге "Петербургской политики".

Эксперты фонда разделили регионы, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, на три группы. В первую вошли регионы, где ожидаются легкие для власти кампании. Это Владимирская, Воронежская, Самарская, Тюменская области, Красноярский, Хабаровский края и Чукотка.

Выборы. архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Во вторую группу вошли регионы, где, как полагают эксперты, пройдут избирательные кампании "средней тяжести": это Амурская, Ивановская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Орловская, Псковская области, Приморский край и Москва.

Потенциально проблемные кампании, как полагают в фонде "Петербургская политика", ждут кандидатов от власти в Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Московской областях, Хакасии и Якутии.

По мнению авторов рейтинга, в Алтайском крае, где врио назначен "варяг" Виктор Томенко, прежняя управленческая система оказалась под вопросом после смены губернатора, а новая конфигурация еще не оформилась, и местные элиты не имеют четкого сигнала о возможном будущем.

В "исторически зарегулированной" Кемеровской области, где руководившего регионом более 20 лет Амана Тулеева сменил в качестве врио губернатора "варяг" Сергей Цивилев, последствия всплеска социально-политической активности пока не определились, а модель взаимодействия новой власти с жителями не может быть сформирована в короткие сроки.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время встречи. 30 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Московской области, которую возглавляет Андрей Воробьев, рост протестной активности в муниципальных образованиях и многообразие элитных групп с собственными стратегиями, как полагают эксперты, создают риски использования избирательной кампании для расшатывания позиций действующего губернатора.

Кампания в Новосибирской области, отмечают политологи, имеет репутацию самой проблемной, так как традиционно губернатор не является в регионе доминирующим игроком, а мотивация врио главы региона "варяга" Андрея Травникова для работы в области не предъявлена, "химия" с местными элитами и населением не выработана. Кроме того, в регионе присутствуют сильные оппоненты, способные эксплуатировать протестные настроения.

В Хакасии, как считают в "Петербургской политике", сохраняется высокий уровень неопределенности вследствие отсутствия сигналов относительно судьбы действующего губернатора Виктора Зимина. В Якутии, по мнению экспертов, избирательные кампании в последние годы проходят проблематично для власти, а новая конфигурация элит после смены главы республики только начинает выстраиваться.

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Политика
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Piter Gh
Главное правильно вбросить и посчитать.
01:24
06.06.2018
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