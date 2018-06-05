Президент Молдавии в сентябре посетит Москву и Санкт-Петербург

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон собирается в сентябре посетить Россию, провести ряд встреч и пообщаться с представителями диаспоры.

"Встреча с российской диаспорой в России состоится в сентябре, точная дата пока не утверждена, но это будет два дня — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге", — сказал президент в эфире телеканала NTV Moldova.

Он объяснил, что эту идею вынашивал давно, но организовывать подобные встречи летом было бы нецелесообразно. "Мы планируем и встречу на более высоком уровне", — добавил Додон.

Последняя встреча Додона с лидерами молдавской диаспоры из разных регионов России состоялась в Санкт-Петербурге в конце апреля. Он представил гражданам страны разработанные президентской администрацией инициативы, направленные на поддержку и привлечение диаспоры к участию в различных мероприятиях.