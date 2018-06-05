Путин обсудил с президентом Австрии культурный обмен между странами

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Австрии Александером ван дер Белленом итоги сотрудничества между странами в сфере культуры, об этом российский лидер сообщил по итогам переговоров.

"Затронули с господином ван дер Белленом вопросы динамично развивающихся культурно-гуманитарных связей. Отметили, что регулярной практикой стало проведение перекрестных мероприятий. В 2017 году успешно прошел Год туризма Россия — Австрия. В этом году проводится Год музыки и культурных маршрутов, а на следующий и 2020-е годы запланированы перекрестные годы молодежных обменов и литературы, театра", — сказал Путин.

По его словам, сегодня в Венском музее истории искусств откроется выставка "Полотна старых мастеров из Эрмитажа".

"Договорились содействовать в реализации планов по созданию Российско-австрийского форума общественности", — добавил российский президент.