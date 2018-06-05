В Крыму ответили на заявления Киева о засухе на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев возомнил себя повелителем небесных сил, способным вызвать засуху, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, подчеркнув, что никаких проблем с водой на полуострове нет.

Ранее Джемилев заявил интернет-порталу "Обозреватель", что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина создала реальные проблемы с водой на полуострове.

"Возможно, господин Джемилев считает себя повелителем небесных сил, и поэтому, наверное, считает, что вызвал здесь какую-то засуху или еще что-то. В Крыму на самом деле все нормально, даже несмотря на то, что в свое время был перекрыт Северо-крымский канал. На сегодня Крым в полном объем обеспечен запасами воды, и у нас нет проблем на сегодняшний момент с водоснабжением. Только самые низкие и падшие люди, только последние негодяи могут хвастаться такими своими античеловеческими действиями, как перекрытие воды и причинение зла крымчанам", — сказал Полонский.

По его словам, Крым справлялся и дальше будет справляться без поставок воды из Украины. "Крым обеспечен запасами воды на сегодняшний момент и не нуждается в тех подачках, которые могут предлагать наши соседи", — подчеркнул Полонский.

*Экстремистская организация, запрещена в России.