"Монархическая партия" выдвинет Бакова кандидатом в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Монархическая партия" выдвинет основателя и председателя партии, экс-кандидата в президенты России, миллиардера Антона Бакова кандидатом в губернаторы Московской области 13 июня.

Баков ранее заявил РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и выборах губернатора Московской области, сообщив, что партия ведет активные консультации по данным вопросам.

"Тринадцатого июня пройдет заседание местного отделения партии по выдвижению", — сказал Баков РИА Новости во вторник.

В декабре прошлого года Баков выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России, ЦИК РФ разрешил политику открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в поддержку своего выдвижения на пост главы государства. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

Баков собрал все необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ, но позднее заявил, что вынужден снять свою кандидатуру в соответствии с заключением юристов о том, что признание Республикой Гамбией созданной им Романовской империи первым суверенным государством, по их мнению, автоматически наделило его вторым гражданством, что, согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", делает невозможным избрание политика президентом.

Также в минувшем декабре Баков сообщил, что его Романовская империя и Республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров.

Однако позже власти африканского государства опровергли информацию о подписании меморандума. В заявлении на сайте президента Гамбии говорилось, что соответствующий документ, опубликованный 11 декабря радиостанцией Radio of New Zealand, является подложным.