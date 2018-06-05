"Монархическая партия" выдвинет Бакова кандидатом в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Монархическая партия" выдвинет основателя и председателя партии, экс-кандидата в президенты России, миллиардера Антона Бакова кандидатом в губернаторы Московской области 13 июня.
"Тринадцатого июня пройдет заседание местного отделения партии по выдвижению", — сказал Баков РИА Новости во вторник.
В декабре прошлого года Баков выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России, ЦИК РФ разрешил политику открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в поддержку своего выдвижения на пост главы государства. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.
Также в минувшем декабре Баков сообщил, что его Романовская империя и Республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров.
Однако позже власти африканского государства опровергли информацию о подписании меморандума. В заявлении на сайте президента Гамбии говорилось, что соответствующий документ, опубликованный 11 декабря радиостанцией Radio of New Zealand, является подложным.