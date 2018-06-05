Россия и США не обречены на конфронтацию, считает Горбачев

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россия и США не обречены на конфронтацию, надо налаживать диалог и вернуться к перспективе сотрудничества и партнерства, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

В понедельник в "Горбачев-фонде" состоялся круглый стол, посвященный 30-летию визита президента США Рональда Рейгана в Москву и советско-американской встречи на высшем уровне. В своем обращении к участникам круглого стола, опубликованном во вторник на сайте фонда, экс-президент СССР выразил надежду, что двум странам "хватит сил и энергии на ту огромную работу, которая предстоит, чтобы вырваться из нынешнего порочного круга и начать движение к нормальным отношениям".

"И надо смотреть дальше – вернуться к перспективе сотрудничества и партнерства. Мы в свое время об этом думали всерьез, а сегодня кое-кто говорит, что это утопия, и Россия с Америкой обречены на конфронтацию. Я отвечаю: нет, не обречены", — подчеркнул Горбачев.

Вспоминая события тридцатилетней давности, он выразил убежденность в том, что опыт тех лет надо учитывать сегодня: "он подсказывает, что в самых трудных ситуациях нельзя впадать в панику, в пессимизм".

"В то же время в оценке нынешней ситуации в мире и в отношениях между нашими странами надо проявлять трезвость и реализм. На протяжении последних нескольких лет я с большим беспокойством слежу за тем, что происходит в наших отношениях. Под угрозой оказалось главное, чего нам в свое время удалось добиться: доверие, прекращение гонки вооружений, сотрудничество и перспектива партнерства", — заявляет политик.

Важнейшая причина нынешних проблем в двусторонних отношениях, по его мнению, кроется "в неправильной оценке на Западе, и, прежде всего, в США, исторического события – окончания холодной войны".

Это была общая победа, подчеркнул бывший советский лидер, "но вместо того чтобы признать все это, Запад объявил о своей победе в холодной войне", Соединенными Штатами был сделан вывод о том, что "надо наращивать силу, навязывать свою волю, строить однополярный мир, американскую империю", отметил политик.

"Последствия нам известны. И на Ближнем Востоке, и в Средиземноморье, и в Европе – Югославия, а теперь Украина. И это происходит на континенте, где начались две мировые войны! Я считаю, что конфликты и применение силы в Европе – это особенно непростительно. Это крупнейший провал европейской и мировой политики", — считает Горбачев.

Он напомнил, что в Европе так и не была выстроена всеобъемлющая система безопасности, которая охватывала бы все страны.

"Мы предлагали создать Совет безопасности для Европы, и эта идея встречала поддержку (Миттеран, Геншер, Скоукрофт). Но ее проигнорировали", — уточнил экс-президент СССР.

Вместо этого, отметил он, "вопреки не только позиции России, но и предупреждениям многих политиков и дипломатов Запада", стали расширять НАТО.

"Не буду перечислять все примеры односторонних действий США. В России они воспринимались однозначно: с нашими интересами не считаются, нас хотят вытеснить из мировой политики. Так говорить с Россией нельзя. Если кто-то рассчитывал, что Россия согласится на второстепенную роль в мировых делах, что она не будет отстаивать свои интересы, то это была грубейшая ошибка. Точно так же не оправдались расчеты на изоляцию России", — указал Горбачев.

Он отметил, что такова реальная ситуация в отношениях двух стран, "и сейчас нужна реалистическая политика", чтобы начать выход из нынешнего тупика.