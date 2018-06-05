Жаров сохранит пост главы Роскомнадзора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранил свой пост, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", — сказал Носков в кулуарах международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Он добавил, что все решения по руководителю Роскомнадзора появятся в официальных источниках.

Форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками стали делегации стран БРИКС, с 2015-го — ШОС.

Слухи об отставке

Весной ряд СМИ сообщили, что Жаров может уйти в отставку из-за ситуации вокруг Telegram. В Минкомсвязи тогда отказались комментировать эту информацию.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер, вопреки закону, не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны.