МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил появление своих фотографий с голым торсом, отметив, что во время отдыха не считает нужным прятаться за кустами.

В ходе интервью австрийскому телеканалу ORF журналист поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента "в полуголом виде", которые делаются не туристами или папарацци и публикуются, в частности, на сайте Кремля.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — сказал Путин.

Сравнение с царем

Отвечая на вопрос, что он якобы как царь в России, Путин заявил, что это не соответствует действительности, Россия — демократическое государство, которое живет в рамках Конституции.

"Нет, неверно. Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции", — сказал он в интервью.

Президент также добавил, что в Конституции России прописано, что только "два срока подряд, не больше, президент может избираться", и именно поэтому после двух легитимных сроков Путин оставил пост, "не стал менять Конституцию" и перешел на позицию председателя правительства РФ.

Демократический путь развития

Россия заинтересована именно в демократическом пути развития, так оно и будет, заявил Путин.

"По сути, не было ни одного серьезного замечания у международных наблюдателей по поводу организации выборов и по поводу их результатов, поэтому здесь нет никаких сомнений: демократия в России утвердилась. Мы заинтересованы именно в демократическом пути развития нашей страны, так оно и будет", — сказал президент.

Глава государства также заявил, что должен будет решить, чем заниматься по окончании текущего президентского срока.

"Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок", — сказал Путин.

Призвал к терпению

В ходе 45-минутного интервью Путин несколько раз призывал ведущего к терпению, а в какой-то момент даже перешел на немецкий, чтобы урезонить его.

"Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?" — сказал Путин, когда ведущий, не дослушав ответ на свой вопрос о крушении в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, сделал попытку уточнить позицию президента России.

Ведущий хотел переформулировать вопрос, когда Путин еще не закончил отвечать. "Сейчас, секундочку, не торопитесь. Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны — вашей", — отреагировал Путин.

В какой-то момент президент в попытке призвать собеседника дать ему закончить мысль обратился к ведущему на немецком языке. "Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Будьте добры, позвольте мне сказать)" — сказал Путин.