Путин едет к "вундерканцлеру": чего ждать от визита в Австрию

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Меликян. Владимир Путин прибывает в Вену — это первый международный визит президента России с момента вступления в должность. Одна из самых благожелательно настроенных к России европейских стран, Австрия критикует санкционную политику и стремится повысить свой международный вес, выступая посредником между Москвой и Евросоюзом. Причем самый молодой глава правительства в Европе канцлер Себастьян Курц позволяет себе резкую риторику, нетипичную для его более опытных коллег. РИА Новости разбиралось, насколько популизм "вундерканцлера" может сыграть на руку Москве.

Резкий на словах, осторожный на деле

Себастьян Курц стал канцлером в декабре прошлого года. И первый визит за пределы ЕС совершил в Москву, что само по себе крайне нетипично для западных политиков. До этого в качестве министра иностранных дел он бывал в России дважды: в мае 2015-го и в январе 2017 года. И вполне уверенно чувствовал себя в Кремле.

Вся карьера этого политика, стремительно взметнувшегося на самый верх, говорит о том, что тушеваться он не привык. Молодость он сделал своим преимуществом. Например, в 2010 году, когда боролся за место депутата в венском городском совете, чтобы привлечь избирателей на вечеринки (а потом, соответственно, на участки), Курц колесил по Вене на черном внедорожнике "Клевомобиль" (Geilomobil) в компании девушек. Но черные футболки уступили место строгим костюмам, когда он стал самым молодым министром правительства Австрии с момента основания республики и самым молодым министром иностранных дел во всем мире.

© AP Photo / Ronald Zak Себастьян Курц выступает перед прессой. 2009 год © AP Photo / Ronald Zak Себастьян Курц выступает перед прессой. 2009 год

Курца часто называют популистом, но во внутренней политике его взгляды колеблются от правых до умеренных. Он призывает перекрыть потоки нелегальной миграции в Европу, закрыть австрийские границы для незаконных мигрантов, запретить паранджу в общественных местах и заставить приезжих выучить немецкий. На международной арене обвиняет США в ненадежности, зовет в гости белорусского лидера Александра Лукашенко, требует прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, отказывается выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей". За последнее, к слову, ему пришлось выслушать критику от предшественников.

"В определенной степени его высказывания выходят за общепринятые рамки и нормы в Европе. Хотя бытует мнение, что Курц озвучивает то, что не позволяет себе произнести вслух Германия. Но не забывайте: это все на уровне риторики, а важны конкретные шаги", — отмечает научный сотрудник Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови.

Путин как фактор внутренней политики

Перед ответным визитом Владимира Путина Курц подчеркивал, что Австрия желает помочь налаживанию отношений между Москвой и ЕС. Критик антироссийских санкций, он все же увязывает их отмену с исполнением Минских соглашений. В этом австрийский канцлер прагматичен.

"Не стоит ожидать резких поворотов. Вена придерживается общеевропейской позиции: если будет воля Германии, Франции, других ключевых государств сохранять санкции, Австрия согласится с этим. Хотя, конечно, среди австрийских политиков хватает недовольных ограничительными мерами. Их критикуют и предприниматели — у многих компаний хорошие бизнес-связи с Россией. Но все же Западная Европа для Вены важнее. И портить отношения с США ради России никто не станет", — считает Дубови.

Эксперт обращает внимание и на внутреннюю подоплеку визита российского президента в Вену. Таким образом Курц перехватывает инициативу у партнеров по коалиционному правительству — Партии свободы, которая давно выступала за сближение с Россией. "Вспомните поездку Курца в Москву — она состоялась за несколько дней до визита министра внутренних дел Австрии Карин Кнайссль из Партии свободы. Нынешний приезд Путина также можно рассмативать как попытку канцлера продемонстрировать коалиционному партнеру, что последнее слово останется за ним", — говорит Дубови.

Отношения с Москвой важны для Вены и в плане международной политики — Курц хочет выступить посредником между Россией и Западом. Каким именно образом кризис будет преодолен, никто не знает. Но Австрия рассчитывает на укрепление двусторонних связей и определенные дивиденды, указывает эксперт.

Соответствующий опыт у канцлера есть: в прошлом году Австрия председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и Курц активно работал над разрешением украинского кризиса. В июле к Вене перейдет председательство в Совете Европейского союза. И Москва рассчитывает, что санкционная проблематика будет серьезно обсуждаться под австрийским председательством.

Москва ловит тренд

В программе официального визита Путина в Вену — не только переговоры с канцлером и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, но и встреча с представителями деловых кругов двух стран. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 40 процентов, до 4,1 миллиарда долларов. Экспорт из России достиг 1,9 миллиарда долларов за счет наращивания поставок природного газа, руды, шлака и золы. Российские инвестиции в экономику Австрии — 23 миллиарда долларов. Правда, австрийские в российскую экономику — почти в пять раз меньше.

В июне исполняется 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза на австрийский рынок. Юбилейные торжества — хороший повод обсудить дальнейшие перспективы. Это в том числе "Северный поток — 2". Реализацией проекта газопровода из России в Германию через Балтийское море занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит "Газпрому". Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако против выступает Польша, утверждая, что проект негативно скажется на энергобезопасности Европы. Москва же ставит под сомнение и вопрос надежности транзита через Украину. Правительство Австрии занимает конструктивную позицию, поддерживая усилия австрийского нефтегазового концерна OMV, одного из ключевых партнеров "Газпрома".

Помимо энергетики, у Москвы и Вены есть и крупные инфраструктурные проекты. Прежде всего в сфере железнодорожного транспорта — в частности, продление широкой колеи от Кошице в Словакии до Братиславы и Вены с созданием крупного логистического центра на Дунае. В Москве рассчитывают, что планы перейдут в фазу практической реализации.

Впрочем, главной особенностью визита может стать его своевременность. В европейской политике произошли существенные изменения: состоялись визиты в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучали примирительные в отношении Москвы заявления президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, в Италии сформировано правительство евроскептиков. Сейчас реальны если не стратегические, то по крайней мере тактические сдвиги в позиции европейских партнеров, отмечает генеральный директор, член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. На его взгляд, нынешний визит Владимира Путина в Австрию — попытка уловить тренд и по максимуму его раскрутить. Он подчеркивает: "Россия рассматривает конъюнктуру в Европе как то, что можно и нужно использовать".