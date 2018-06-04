Суздальцев на посту мэра Москвы хочет бороться с "патентной катастрофой"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Предприниматель Игорь Суздальцев, в понедельник подавший документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы, на посту градоначальника планирует создавать льготные условия для высокотехнологичных компаний и бороться с "патентной катастрофой" в России.

Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев подали в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатами на пост мэра Москвы.

"Моя выборная программа звучит очень просто, называется она "Москва — столица технологий" и включает в себя две основные задачи — создание льготных условий для высокотехнологичных компаний в Москве и борьбу с патентной катастрофой в России. Почему такой выбор, дело в том, что сейчас источников развития в мире для крупных городов всего два — это финансы и технологии", — рассказал Суздальцев в беседе в РИА Новости.

Предприниматель пояснил, что выдвигал свою кандидатуру на прошлые выборы мэра, которые проходили в 2013 году, с программой "Москва — международный финансовый центр", однако после введения санкций финансовое развитие, по его мнению, остановилось. "Остается единственный внутренний источник развития — высокие технологии. Поскольку мы в этом уже много лет работаем, как раз на стыке финансов и технологий, я понимаю, что в Москве сейчас нужно создавать льготные условия для высокотехнологичных компаний, причем реальные льготы. А с патентами у нас вообще катастрофа — патенты у нас не выдаются практически на серьезные изобретения. Отсюда и выезд, у нас около 50 тысяч в год молодых ученых выезжают за границу, чтобы там получить патент и развивать бизнес", — отметил он.

По мнению Суздальцева, именно Москва должна стать драйвером в технологическом прорыве. "Москва готова работать, у нас очень много стартапов и талантливых людей, и поэтому я считаю, что именно они будут двигать вперед экономику, давать людям рабочие места. Слава богу, у нас федеральный уровень много об этом говорит, президент говорит, что надо организовать технологический прорыв", — сказал он.

Суздальцев также добавил, что многих своих соперников знает по предыдущим выборам мэра Москвы, и отметил сильные позиции действующего мэра столицы Сергея Собянина. "Я сам себе врать не буду, какие шансы у него, какие у меня. Но поскольку у меня есть цель сделать Москву столицей технологий, я ее и реализую, я даже не считаю проценты. В какой степени я этого достигну, в такой и достигну", — заключил собеседник агентства.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" и ряд других.