К "прямой линии" с Путиным поступило более миллиона вопросов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Количество звонков и сообщений, поступивших на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1 миллион, сообщили организаторы мероприятия.
По состоянию на 18.00 понедельника уже поступило 583858 звонков, 240002 SMS, а также 22692 сообщений в виде MMS.
Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 5472 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 4596 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 97800 раз.
Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 26309 сообщений, в формате видео — 757. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 25061.