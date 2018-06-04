К "прямой линии" с Путиным поступило более миллиона вопросов

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным (21)

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии. Июнь 2017

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии. Июнь 2017

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Количество звонков и сообщений, поступивших на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1 миллион, сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

По состоянию на 18.00 понедельника уже поступило 583858 звонков, 240002 SMS, а также 22692 сообщений в виде MMS.

Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 5472 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 4596 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 97800 раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 26309 сообщений, в формате видео — 757. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 25061.