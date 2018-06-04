ЕР выдвинет внука Примакова на довыборы в Госдуму от Саратовской области

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Внук экс-премьера России Евгения Примакова, член Общественной палаты РФ Евгений Примаков стал лидером предварительного голосования партии "Единая Россия" в Саратовской области по отбору кандидата на довыборы депутата Госдумы по Балашовскому избирательному округу №165, сообщила в понедельник пресс-служба реготделения ЕР.

В единый день голосования 9 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы в двух одномандатных округах в Саратовской области. По Саратовскому одномандатному округу №163 мандат освободился после смерти Олега Грищенко в июне 2017 года, а по Балашовскому округу №165 место стало вакантным после того, как Михаил Исаев в октябре 2017 года досрочно сложил депутатские полномочия и возглавил Саратов. Примаков в апреле подал документы на участие в праймериз ЕР по округу №165.

"Победителем предварительного голосования "Единой России"… по Саратовскому одномандатному избирательному округу стал директор областного базового медицинского колледжа Игорь Морозов, он получил поддержку 59% избирателей, пришедших на счетные участки. В Балашовском одномандатном избирательном округе 72,29% голосов получил российский журналист, общественник Евгений Примаков", — говорится в сообщении.

Спикер областной думы, секретарь реготделения "Единой России" Иван Кузьмин отметил, что на "горячую линию" реготделения не поступило ни одной жалобы относительно нарушений в ходе проведения праймериз 3 июня.

"Жители Саратовской области проявили большой интерес нашей процедуре. Итоговая явка составила 15,38% от общего числа избирателей. На счетные участки пришло 242497 человек… Результаты предварительного голосования будут направлены в генеральный совет партии "Единая Россия". Там будет принято решение по кандидатурам, которые партия выдвинет кандидатами в депутаты Государственной думы", – цитирует слова Кузьмина пресс-служба.