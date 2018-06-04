Зюганов уверен, что Путин и Ким Чен Ын встретятся в ближайшее время

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в ближайшее время.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться, модальность и время обсуждаются. В понедельник осведомленные дипломатические источники сообщили РИА Новости, что рассматриваются различные варианты встречи лидеров РФ и КНДР, один из них — переговоры в сентябре во Владивостоке "на полях" Восточного экономического форума.

"Я уверен, что она (встреча — ред.) будет в ближайшее время", — сказал Зюганов РИА Новости.

"Наша задача — способствовать мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, потому что любое там столкновение неизбежно втягивает Китай, Россию, Японию. Это может быть катастрофическим", — добавил политик.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров находился с визитом в Пхеньяне, где встретился с руководителем КНДР. Российский министр пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее проинформировало, что на этой встрече была достигнута договоренность о проведении переговоров на высшем уровне.