МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и их финансировании, почти все министры и главы ведомств получат представления за выявленные недочеты, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Завершается цикл работ, проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за прошлый год. Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения – где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления", — сказал глава контрольного ведомства.

"По результатам прошлого года десять материалов уже направлены в прокуратуру. В целом за прошлый год в результате работы Счетной палаты 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 – в прокуратуру. Открыто 35 уголовных дел. Это по результатам работы в прошлом году. То есть очень много материалов, которые требуют исправления ситуации", — добавил Кудрин.