МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ сделает акцент на оценке эффективности мер, предпринимаемых для реализации майского указа президента, сообщил на встрече с главой государства глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"Сейчас я хочу сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей Вашего указа в мае этого года и государственных программ, которые будут сопровождать выполнение этих стратегических целей. Точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижение, и как шаг за шагом достигается этот результат — это станет ключевым направлением работы Счетной палаты", — сказал Кудрин.

При этом он подчеркнул, что работа, связанная с анализом чисто финансовых показателей, целевого использования ресурсов и эффективности использования финансовых средств, снижена не будет.

"Если Вы… предвидите такое новое качество работы Счетной палаты, это было бы очень хорошо. Это очень бы помогло в достижении конечного результата, ради которого мы все работаем… Оценка с точки зрения получения конечного результата – это самое главное", — в свою очередь отметил Владимир Путин.

Президент рекомендовал Кудрину регулярно отчитываться по оценке эффективности исполнения майского указа перед депутатами Госдумы.

"Да, мы так и собираемся делать… Акцент на достижение результата мы будем проводить. Это потребует некоторого уточнения методов контроля, стандартов контроля, чтобы и сами инспектора, и министерства понимали те требования, которые предъявляются, что за результаты будет более ответственный спрос, чем за только чисто исполнение процесса, связанного с финансированием", — добавил Кудрин.