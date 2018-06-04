"Монархическая партия" выдвинет миллиардера Бакова кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московское городское отделение "Монархической партии" 7 июня выдвинет основателя и председателя партии, экс-кандидата в президенты России, миллиардера Антона Бакова кандидатом в мэры Москвы.

Баков ранее заявил РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и выборах губернатора Московской области, сообщив, что партия ведет активные консультации по данным вопросам. Московская городская дума в воскресенье, 3 июня, опубликовала постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября. Тем самым столичный парламент дал старт началу избирательной кампании.

"Только что объявили о том, что будут проходить выборы, и мы собираемся провести заседание московского городского отделения по выдвижению кандидата на выборы мэра Москвы в четверг на этой неделе", — сказал Баков РИА Новости в понедельник.

Бизнесмен отметил, что по выдвижению его кандидатуры в губернаторы Московской области могут быть "определенные сложности". "Я думаю, что у нас будут определенные сложности в Московской области, во-первых, потому что у меня есть небольшой личностный конфликт непосредственно с руководителем этого отделения, но, возможно, мы достигнем согласия, и тогда мы проведем также заседание в четверг", — пояснил Баков.

В декабре прошлого года Баков выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России, ЦИК РФ разрешил политику открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, начать агитацию и сбор подписей в поддержку своего выдвижения на пост главы государства. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

Баков собрал все необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ, но позднее заявил, что вынужден снять свою кандидатуру в соответствии с заключением юристов о том, что признание Республикой Гамбией созданной им Романовской империи первым суверенным государством, по их мнению, автоматически наделило его вторым гражданством, что, согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", делает невозможным избрание политика президентом.

Также в минувшем декабре Баков сообщил, что его Романовская империя и Республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров.

Однако позже власти африканского государства опровергли информацию о подписании меморандума. В заявлении на сайте президента Гамбии говорилось, что соответствующий документ, опубликованный 11 декабря радиостанцией Radio of New Zealand, является подложным.