Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ыну посетить Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить РФ, одним из возможных поводов для этого мог бы стать Восточный экономический форум (ВЭФ), пока точных параметров нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе контактов нашего министра иностранных дел Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию, и в том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал действительно дальневосточный экономический форум", — сказал Песков в ответ на вопрос, прорабатывается ли встреча президента РФ с лидером КНДР на ВЭФ.

Он отметил, "насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам".

"Пока каких-то точных параметров нет", — добавил пресс-секретарь российского президента.

Песков на просьбу журналистов уточнить, было ли ответное послание от Ким Чен Ына, ответил отрицательно.