В Госдуме назвали возможные сроки визита Ким Чен Ына в Россию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лидера КНДР Ким Чен Ына ждут в России с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре, заявил на встрече с северокорейскими парламентариями первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Мы особенно тщательно следили за визитом министра иностранных дел господина (Сергея) Лаврова в вашу страну, где прошли переговоры, которые он провел. Мы знаем о том, что он передал послание президента (Владимира) Путина товарищу Ким Чен Ыну, в том числе с приглашением посетить нашу страну с официальным визитом в рамках проведения 4-го Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года", — сказал Мельников, обращаясь к делегации северокорейских парламентариев, которые принимают участие в международном форуме "Развитие парламентаризма".

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.