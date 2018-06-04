Новый глава МЧС поручил оптимизировать численность сотрудников

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Архивное фото

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. МЧС следует оптимизировать численность сотрудников ведомства, заявил глава ведомства Евгений Зиничев на первом селекторном совещании в новой должности.

По его словам, следует проработать вопросы подбора кадров и назначения на вакантные должности такого числа сотрудников, которое позволит "реагирующим подразделениям" эффективно выполнять свои задачи.

Зиничев подчеркнул, что МЧС может увеличить свою эффективность, сейчас идет анализ работы министерства.

Ранее Владимир Путин потребовал от нового главы ведомства, сменившего Владимира Пучкова, усилить контроль за объектами массового пребывания людей (подобных сгоревшему ТЦ "Зимняя вишня") и укрепить пожарную безопасность общественных мест.

Зиничев — выходец из спецслужб, прошедший в ФСБ путь от рядового сотрудника до заместителя директора. В 2016 году он возглавил Калининградскую область, но вскоре ушел в отставку с формулировкой "по семейным обстоятельствам".

Оптимизация МЧС

Масштабная оптимизация структуры и численности МЧС началась в 2014 году. Численность сотрудников региональных центров тогда сократили на 30%, а надзорных органов и обеспечивающих подразделений — на 10%.

Тогда же штатную численности аппарата главного управления МЧС по Москве сократили на 20%, а подразделений надзорной деятельности главка еще на 20%.

В центра управления в кризисных ситуациях в территориальных органах министерства под сокращение попали 10%.

По плану строительства и развития сил МЧС на 2016-2020 годы, сокращена численность центров управления в кризисных ситуациях в Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и в других регионах.