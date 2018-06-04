Не менее восьми кандидатов хотят побороться за кресло мэра Москвы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия с понедельника начинает принимать документы от желающих стать участниками в мэрских выборах столицы. О намерении участвовать в кампании уже заявил действующий мэр Москвы Сергей Собянин, некоторые парламентские партии приоткрыли завесу о своих кандидатах, также об амбициях на участие в столичной кампании заявили малые партии и кандидаты-самовыдвиженцы.

Московская городская дума в воскресенье, 3 июня, опубликовала постановление о назначении даты выборов мэра Москвы на 9 сентября. Тем самым столичный парламент дал старт началу избирательной кампании.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что муниципальный фильтр не будет непроходимым. Эксперт не исключает "участия оппозиционных кандидатов в этой кампании", но отмечает, что сегодня отсутствуют кандидаты, "которые бы оппонировали Собянину".

По мнению политолога, вопрос явки в 2018 году осложняется тем, что новое голосование развернется в "дачный сезон". Однако то, что Мосгордума приняла закон об открытии избирательных участков в области для удобства московских дачников, сыграет в сторону увеличения голосующих, отмечает Миронов.

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Собянин ранее заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах главы города. Он был назначен на пост мэра в 2010 году, а в 2013 году выиграл выборы градоначальника. Объявив о намерении баллотироваться, Собянин сообщил, что чувствует огромную ответственность за происходящие в городе изменения и развернутые стройки. При этом действующий мэр города пока не сообщил, выдвинется ли он на предстоящих выборах самостоятельно или от партии.

Коммунисты отдают предпочтение кандидатуре экс-депутата Госдумы Вадима Кумина на пост главы столицы, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Ранее глава компартии Геннадий Зюганов сообщил агентству о том, что КПРФ еще обсуждает возможных претендентов на пост мэра Москвы, при этом Кумин является серьезной кандидатурой, обладает обширным опытом. Со слов зампреда ЦК КПРФ, сейчас в партии уже идет работа и по подготовке избирательной программы кандидата, а решение о выдвижении будут принимать региональные конференции.

Московское отделение партии "Справедливая Россия" в конце мая выдвинуло в качестве предварительной кандидатуры на пост мэра Москвы главу муниципального округа "Таганский", секретаря бюро совета регионального отделения партии Илью Свиридова. Лидер партии Сергей Миронов тогда подчеркнул, что это решение является предварительным, а окончательное будет принято президиумом партии. Миронов также назвал Свиридова "активнейшим" депутатом Таганского муниципального округа. "Он молодой, но имеет за плечами уже очень многое", — говорил Миронов о Свиридове.

Эсеры также сообщали, что президиум, вероятно, во второй декаде июня рассмотрит кандидатуру Свиридова.

Либерал-демократическая партия России в свою очередь пока окончательно не определилась с кандидатом от партии на пост мэра Москвы. Однако вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил РИА Новости, что обсуждаются кандидатуры депутатов Госдумы Михаила Дегтярева и Ярослава Нилова. "Пока этот вопрос обсуждается, нет окончательной кандидатуры. Есть несколько вариантов, но к окончательному решению пока не пришли… Будем принимать решение в июне", — заявил Лебедев.

"Яблоко" и кандидаты-самовыдвиженцы

"Яблоко" определит своего кандидата в ночь на 5 июня, им станет победитель праймериз. На данный момент партия проводит второй тур голосования, в который вышли лидер московского отделения Сергей Митрохин и глава Тверского района Москвы Яков Якубович. Голосование за кандидатов началось 2 июня и завершится 4 июня в 21.00 мск, после подсчета голосов "Яблоко" назовет имя своего выдвиженца.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в прошедший четверг заявил, что его кандидатура на выборы мэра Москвы будет выдвинута партией "Гражданская инициатива". "Сразу после объявления выборов (состоится заседание московского отделения "Гражданской инициативы по выдвижению" — ред.)", — сообщил Гудков на пресс-конференции.

Политик отметил, что будет добиваться регистрации на предстоящих выборах, сообщив, что уже собрал 118 "живых подписей" муниципальных депутатов и в ближайшее время намерен отнести их в "Московскую городскую избирательную комиссию или мэрию". Ранее сообщалось, что съезд "Гражданской инициативы", на базе которой будет создана новая партия Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, состоится 23 июня.

Глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин также ранее заявил РИА Новости, что надеется преодолеть муниципальный фильтр и побороться за победу на выборах мэра Москвы. "Я пойду на эти выборы, для того чтобы защищать интересы именно москвичей, считаю, что есть шансы не просто побороться, а победить. Но главная задача, конечно, добиться регистрации и преодолеть муниципальный фильтр", — считает Яшин.

Журналист Антон Красовский также намерен принять участие в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца, он считает, что его кандидатура станет альтернативой для тех, кто не хочет отдавать свой голос ни действующему градоначальнику Сергею Собянину, ни представителям оппозиции. По словам Красовского, он пока ни с кем не вел переговоры по вопросу финансирования своей кампании и готов потратить личные средства на производство агитационных материалов.

Главная проблема российской столицы сегодня, по его словам, "не то, сколько стоит парковка, не то, на каких улицах кладут плитку, и даже не программа реновации, а то, что огромное количество разнообразных людей перестали или так и не сумели почувствовать себя в Москве как дома".

"Москва должна стать домом для москвичей. Слоган "Я люблю Москву" должен в первую очередь стать слоганом "Москва любит тебя", потому что город создан для людей, и вот это — главная задача руководителя этого города", — сказал Красовский РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли у него какая-либо предвыборная программа.

Экологи, монархисты и другие

Партия "Альянс зеленых" выдвинет кандидатом председателя партии Александра Закондырина. Выдвижение пройдет на собрании местного отделения партии, которое состоится 23 июня и будет совмещено с Московским экологическим форумом. Ранее партия сообщила, что Закондырин стал победителем голосования "зеленых праймериз" в Москве.

По его словам, на форуме будут представлены некоторые тезисы его предвыборной программы, в которой основной акцент сделан на "зеленую" тематику, при этом порядка 300 обращений, поступивших от голосовавших в ходе "зеленых праймериз" москвичей, по словам Закондырина, будут проработаны и также войдут в структуру его предвыборной платформы.

Российская экологическая партия "Зеленые" аналогично выдвинет своего кандидата, им станет космонавт-испытатель Сергей Ревин. Выдвижение состоится на собрании московского отделения партии, которое пройдет в первую неделю после официального объявления старта кампании, сообщил ранее агентству председатель партии Анатолий Панфилов.

Экс-кандидат в президенты России, миллиардер, основатель и лидер "Монархической партии" Антон Баков также заявил РИА Новости, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, сообщив, что на данный момент партия ведет активные консультации по данному вопросу.

О мэрских амбициях РИА Новости сообщил политик и эколог Максим Шингаркин. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области. Основным тезисом кампании политика станет предложение об объединении столицы и Подмосковья с созданием новой административной единицы на территории Новой Москвы.

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует выдвинуть заместителя председателя центрального совета партии, главу комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрея Широкова. Широков сообщил агентству, что собрание местного отделения партии пройдет в зависимости от официального назначения выборной кампании.

Заместитель председателя Партии роста Татьяна Марченко сообщила РИА Новости, что партия обсудит и заявит о своем кандидате на федеральном политическом совете 4-5 июня.