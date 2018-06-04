МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Выборы в Тюменской области в единый день голосования 9 сентября пройдут без использования системы "мобильный избиратель", поскольку соответствующие поправки не были внесены в региональный закон — будет применяться досрочное голосование, что не противоречит федеральному законодательству, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Система "мобильный избиратель", позволяющая проголосовать вне места постоянной регистрации, применялась на прошедших в России 18 марта президентских выборах. Этот новый механизм заменил институт открепительных удостоверений, применявшийся ранее на выборах разного уровня. Чтобы быть включенным в список избирателей по месту фактического нахождения, гражданам нужно заранее подать соответствующее заявление. Оформить его можно в ближайшем участковом или территориальном избиркоме, многофункциональном центре или через портал госуслуг.

Секретарь ЦИК отметила, что сейчас завершается процесс уточнения региональных законов с учетом новелл, предусмотренных федеральным законодательством. "По сути процесс уточнения законодательства еще только завершается, и уже можно сказать, что один регион у нас выпал из проведения выборов с системой "мобильного избирателя", это Тюменская область. К нашему сожалению, но, тем не менее, законодатель не успел принять соответствующее решение", — сообщила Гришина.

Она уточнила, что в целом это не повлияет на организацию выборов, в любом случае региональное законодательство сейчас не противоречит федеральному закону. "Это уже то решение, которое принял регион; будет понятно, насколько это внесет какие-то нотки в общую избирательную кампанию, но, в любом случае, это не является нарушением федерального закона", — пояснила секретарь Центризбиркома.

Таким образом, в этом регионе выборы пройдут без применения нового механизма голосования, подтвердила собеседница агентства.

"Да, без "мобильного избирателя", там будет досрочное голосование, так как это предусмотрено опять же федеральным законом как один из вариантов. В любом случае, еще раз подчеркну, это не противоречит федеральному закону", — добавила Гришина.