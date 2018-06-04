Почти 900 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным (20)

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Почти 900 тысяч звонков и сообщений поступило к "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, сообщили организаторы мероприятия.

По состоянию на 9.00 понедельника уже поступило 508 560 звонков, 222 167 SMS, а также 20 536 сообщений в виде MMS.

Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 4 657 сообщений, посредством видеодиалогов направлен 4 177 вопрос. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 85,7 тысячи раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 23 581 сообщения, в формате видео — 676. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 22 819.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.