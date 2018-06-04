Советник мэра Новосибирска ушел в отставку

НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил с поста своего главного советника Виктора Толоконского, ранее руководившего Новосибирской областью, Красноярским краем и занимавший должность полпреда президента в СФО, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь градоначальника Артем Роговский.

"Виктор Александрович написал заявления об уходе по собственному желанию, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Толоконский занял учрежденную мэром Новосибирска должность главного советника мэра в ноябре 2017 года. Ранее в мае стало известно, что Толоконский покинул и должность советника Высшей школы госуправления в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС), где работал по совместительству. Также СМИ сообщали о том, что политик, ранее включенный в список кандидатов в совет директоров РЖД, был исключен из него.

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября 2017 года освободил Виктора Толоконского от должности губернатора Красноярского края, врио был назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс. Ранее Толоконский занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска. После своей отставки Толоконский вернулся в родной для него Новосибирск.

В мае политик сообщал РИА Новости, что "безусловно" будет участвовать в процессе выборов губернатора Новосибирской области, так как хочет, чтобы развитие региона было более эффективным и быстрым, но в каком именно качестве, "время покажет". При этом он не исключил, что в ближайшее время открыто выступит в поддержку одного из основных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября. Главными претендентами на этот пост считаются временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников, который заявил о своем участии в выборах главы региона от "Единой России", и мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.