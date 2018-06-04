Советник мэра Новосибирска ушел в отставку

НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил с поста своего главного советника Виктора Толоконского, ранее руководившего Новосибирской областью, Красноярским краем и занимавший должность полпреда президента в СФО, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь градоначальника Артем Роговский.
Как сообщалось, Толоконский занял учрежденную мэром Новосибирска должность главного советника мэра в ноябре 2017 года. Ранее в мае стало известно, что Толоконский покинул и должность советника Высшей школы госуправления в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС), где работал по совместительству. Также СМИ сообщали о том, что политик, ранее включенный в список кандидатов в совет директоров РЖД, был исключен из него.
В мае политик сообщал РИА Новости, что "безусловно" будет участвовать в процессе выборов губернатора Новосибирской области, так как хочет, чтобы развитие региона было более эффективным и быстрым, но в каком именно качестве, "время покажет". При этом он не исключил, что в ближайшее время открыто выступит в поддержку одного из основных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области.
Досрочные выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября. Главными претендентами на этот пост считаются временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников, который заявил о своем участии в выборах главы региона от "Единой России", и мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.