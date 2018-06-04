Врио главы Приамурья передали обращения граждан

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов передал врио губернатора Приамурья Василию Орлову обращения граждан, полученные им во время руководства регионом в рамках проекта "Напрямую к губернатору", сообщает правительство Приамурья в понедельник.

В пятницу полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил в Благовещенске назначенного 30 мая Орлова, до этого Приамурьем руководил Козлов.

Встреча руководителей состоялась в ходе визита министра по развитию Дальнего Востока в Благовещенск. В рамках проекта "Напрямую к губернатору" было получено порядка 47 тысяч вопросов от 2,8 тысячи человек.

Козлов отметил, что проект направлен на тех людей, "которым небезразличен свой регион, город, село, улица".

"На сегодняшний день все вопросы систематизированы, их начинают передавать в профильные ведомства. Краткая информация изложена в папке, я передаю ее и обращаюсь к вам как к временно исполняющему обязанности губернатора области, чтобы вы проконтролировали выполнение просьб амурчан", — цитирует Козлова пресс-служба правительства Приамурья.

Орлов в свою очередь отметил, что предоставленная информация будет "крайне необходима для вхождения в курс дел".

"Мы постараемся охватить максимальное количество вопросов, сделаем все возможное", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Приамурья.