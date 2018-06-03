Владимир Устименко стал руководителем пресс-службы "Роскосмоса"

КОРОЛЁВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. Новым руководителем пресс-службы в команде главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стал Владимир Устименко, в воскресенье он вместе со своим руководителем приехал в Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королёве наблюдать за возвращением экипажа с МКС, передает корреспондент РИА Новости.

Устименко представил журналистам Николая Севастьянова, который теперь занимает пост исполняющего обязанности первого заместителя Рогозина в новом составе руководства "Роскосмоса".

"В госкорпорации идет аудит небольшой, через месяц дадим ответы на все ваши вопросы", — сказал Севастьянов, отвечая вопрос РИА Новости о своих первых шагах на новой должности.

Ранее Севастьянов работал в компании "Газпром космические системы", а до этого возглавлял РКК "Энергия".

В воскресенье на Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.