Княгиня Романова будет способствовать признанию Крыма на Западе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович будут способствовать признанию российского Крыма в западных странах, сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Княгиня находилась в Крыму с официальным визитом до воскресенья, ее сопровождал цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

"Визит в Крым завершен. Великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович покидали крымскую землю с благодарностью за радушный прием. Они увозили в своих сердцах любовь к Крыму и заверили, что сделают все возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России. Это их главная цель и они будут способствовать этому", — сказал Пилькевич.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>