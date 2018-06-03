Володин предложил ввести безвизовый режим с Мексикой

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты депутатов Генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией поднял вопрос об установлении безвизового режима между Россией и Мексикой.

"Со своей стороны хотел бы ряд вопросов поднять из актуальной повестки наших отношений. Сегодня особую значимость приобретает вопрос об установлении безвизового порядка для поездок граждан наших стран, учитывая, что Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода соглашение", — сказал Володин.

Парламентарий также обратил внимание на результативность торговых связей и экономических отношений между РФ и Мексикой. "Это все поможет развитию отношений между нашими народами, нашими странами", — отметил председатель ГД.

В ходе встречи Эдгар Ромео Гарсия заявил, что Мексика поддержит Россию как кандидата на ЭКСПО 2025 года в ходе голосования в ноябре 2018 года на сессии генассамблеи международного бюро выставок в Париже.

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина 4-5 июня в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма". В воскресенье проходят совместные встречи парламентариев стран-участниц форума с председателем и депутатами ГД РФ.