Россия и ОАЭ призвали к созданию коалиции по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ОАЭ и РФ призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, непосредственно пострадавших от террористических атак, говорится в подписанной декларации двух стран о стратегическом партнерстве.

"Стороны призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, непосредственно пострадавших от террористических атак", — говорится в документе.