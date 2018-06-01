Россия и ОАЭ расширят политическое взаимодействие

Владимир Путин и советник по вопросам национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

Владимир Путин и советник по вопросам национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Россия и ОАЭ намерены укреплять и развивать политическое взаимодействие, в том числе в рамках стратегического диалога РФ-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Российско-арабского форума сотрудничества, говорится в подписанной декларации РФ и ОАЭ о стратегическом сотрудничестве.

"Стороны выражают решимость укреплять и развивать политическое взаимодействие по ключевым двусторонним, региональным и международным вопросам, в том числе в рамках стратегического диалога Россия —Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Российско-арабского форума сотрудничества и других форматов", — говорится в декларации.

В этих целях стороны будут поощрять обмен визитами глав государств и правительств, парламентариев, руководителей министерств, проведение регулярных консультаций МИД стран, поддержание контактов и связей между регионами стран, взаимодействие в рамках ООН, усиление роли ООН и Совета Безопасности ООН в деле поддержания международного мира и безопасности, совершенствование возможностей ООН по предотвращению и урегулированию международных кризисов и конфликтов.