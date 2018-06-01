Более 364 тысяч звонков поступило к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более 364 тысяч звонков и 146 тысяч СМС-сообщений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 7 июня, сообщают организаторы мероприятия.

По данным на 15.00 пятницы, поступило 364,046 тысячи звонков, 146,493 тысячи СМС-сообщений, 13,248 тысячи MMС-сообщений.

Кроме того, как отмечается, россияне активно отправляют свои вопросы в формате видео — таких сообщений около 5 тысяч. Через приложение уже задано около 13 тысяч вопросов в текстовом виде, а на специальном сайте — 55,4 тысячи.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.