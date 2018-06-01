В МГД прокомментировали идею об отмене "дачных" избирательных участков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Инициатива муниципальных депутатов об отмене создания загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы вряд ли найдет поддержку в Московской городской думе, сообщил РИА Новости глава комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению в столичном парламенте Александр Семенников.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила о том, что советы депутатов трех муниципальных округов Москвы — Гагаринский, Ломоносовский и Тропарево-Никулино планируют в ближайшие дни внести в Мосгордуму законопроект об отмене в столичном Избирательном кодексе права создавать загородные избирательные участки на выборах мэра.

В первую очередь Семенников отметил, что Советы муниципальных депутатов обладают безусловным правом законодательной инициативы на городском уровне и могут вносить в городскую думу любые законопроекты, которые относятся к компетентности субъекта РФ — в дальнейшем они рассматриваются в установленном порядке.

"Если говорить конкретно об этой норме, то во-первых, эти документы еще не поступали. Если мы говорим о ситуации применительно к выборам мэра, которые должны состояться у нас в сентябре, то в любом случае эти предложения, конечно, уже работать на выборах мэра не будут. Есть четкая, определенная законодательством позиция, что все правила, условия, по которым проходит избирательная кампания, должны не только получить статус закона, но должны быть опубликованы не позднее, чем за 10 дней до назначения выборов. Соответственно, даже с точки зрения хронологии это невозможно", — пояснил Семенников РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что законопроект должен быть составлен по всем нормам и требованиям. "Часто Советы депутатов присылают документы, которые они характеризуют как законопроекты, но они не отвечают требованиям московского закона", — отметил он.

Депутат добавил, что если предложения поступят, они будут обсуждаться, однако будут касаться уже будущих избирательных кампаний.

"Любая норма может быть обсуждена, изменена. Другое дело, получит ли она поддержку. У меня сомнений нет в том, что вряд ли такой законопроект получит поддержку в Московской городской думе, потому что буквально недавно мы, когда устанавливали эту норму, приводились весомые доводы о том, почему это надо сделать. Что это шаг современный, что огромное количество москвичей находятся в Московской области, и мы должны такую возможность им предоставить", — прокомментировал депутат.

Ранее комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению в Мосгордуме в окончательном чтении приняла закон о создании избирательных участков на выборах мэра Москвы за пределами города для удобства москвичей, уезжающих на дачи. Ранее он был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным. Как отметил мэр, это было сделано по просьбе горожан, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени. Как сообщил РИА Новости член Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, по прогнозам палаты, "дачными" избирательными участками смогут воспользоваться около 300 тысяч москвичей.