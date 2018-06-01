Полпред представил врио губернатора Тюменской области Александра Моора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских в пятницу представил временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил Моора врио губернатора Тюменской области. В пятницу Холманских представил его в Тюмени областной думе, руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти, главам муниципалитетов, СМИ и общественности.

"Тюменская область по праву считается кузницей кадров. Эту репутацию она вновь подтвердила в связи с назначением Владимира Владимировича Якушева министром строительства и ЖКХ. Без всякого преувеличения, это был один лучших губернаторов страны. Найти замену такому профессионалу было непросто, но я уверен, что Александр Викторович Моор достойно продолжит дело своего предшественника", – сказал Холманских.

Полпред представил Моора как компетентного управленца, человека, который умеет решать сложные и масштабные задачи. В подтверждение своих слов он привел в пример развитие Тюмени под руководством Моора как главы администрации областного центра.

"Всей своей биографией Александр Викторович подтвердил народную мудрость "Где родился, там и пригодился". Он уроженец Тюменской области, где получил образование и состоялся как профессионал. Для него тюменская земля – не просто точка на карте или очередное место работы, а жизнь и судьба. Не сомневаюсь, что именно такой человек сможет руководить одним из ключевых регионов России", – отметил Холманских.

Полпред поставил несколько задач для развития региона: продолжение курса на инновационную индустриализацию и инвестиционную привлекательность, решение социальных вопросов, в том числе долевого строительства, а также развитие межрегионального сотрудничества с Югрой и Ямалом.

Александр Моор поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и заявил, что в полной мере осознает ответственность. "Моя задача как врио губернатора – сохранить высокие темпы развития области и продолжить проекты, начатые Владимиром Якушевым. Считаю, что и в региональном правительстве, и в муниципалитетах на сегодняшний день сформированы профессиональные команды, которые способные решать любые поставленные перед ними задачи", — сказал Моор.

Врио губернатора выразил уверенность, что реализация новых инвестпроектов, развитие агропромышленного и туристического кластера, модернизация транспортной инфраструктуры и динамичное развитие социальной сферы будут развиваться высокими темпами.