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Политика

Социологи выяснили отношение россиян к новым министрам

10:3901.06.2018
(обновлено: 11:25 01.06.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фотоВид на Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Больше всего россияне доверяют главе Минобороны Сергею Шойгу, который также стал самым узнаваемым из российских министров, опередив главу МИД Сергея Лаврова, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Так, о доверии или симпатии к Шойгу заявили 54% опрошенных, в пользу Лавров высказались 48%. Остальные министры не набрали больше четырех процентов.

Что касается отношения "настороженно, с недоверием", то в этом случае россияне чаще всего (10%) называли министра здравоохранения Веронику Скворцову. По восемь процентов опрошенных заявили о недоверии министру просвещения Ольге Васильевой и министру финансов Антону Силуанову. При этом о Шойгу и Лаврове так отозвались только три и два процента соответственно.

Дом Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом более половины респондентов, отвечая на вопрос о недоверии, не указали кого-либо персонально: 33% затруднились ответить, 24% выбрали вариант "Ни к кому".

Шойгу также стал лидером по узнаваемости — его знают 76% респондентов, а Лаврова — 69%. Третьей оказалась Вероника Скворцова, однако ее называли почти в два с половиной раза реже — 28%.

Кроме того, россиян просили оценить работу прежнего состава правительства. Половина (50%) дали положительную оценку Шойгу, 44% — Лаврову. Негативно их работу оценили два и три процента соответственно.

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Больше всего отрицательных оценок собрала работа Скворцовой — так ее охарактеризовали 13% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются пять процентов респондентов.

Плохой также сочли работу министра финансов Антона Силуанова (9%), министра образования Ольги Васильевой и министра строительства и ЖКХ Михаила Меня  (по 8%), главы МЧС Владимира Пучкова, министра сельского хозяйства Александра Ткачева, глав Минкультуры Владимира Мединского и Минэкономразвития Максима Орешкина (по 7%).

Затруднились ответить на вопрос "Кто из министров прежнего состава правительства, на ваш взгляд, работал плохо?" 60% респондентов, а еще 8% заявили, что "ни один из министров".

Опрос "ФОМнибус" проводился 26 и 27 мая. В нем приняли участи 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктах 53 регионов.

Новый кабинет в Доме правительства НЕ ТРОГАТЬ!
© Инфографика
Новый кабинет в Доме правительства
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Политика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yurmur2
Опять правительству достался неправильный народ. Они же благодетели всё для русского человека, и работать он будет до 65 и чтоб здоровье берёг ходил пешком цены на бензин повысить А чтобы всё было бодрячком и не было ожирения так и на продукты надо тоже акцизы поднимать.
10:52
01.06.2018
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mavrmos
Никто из остальных министров нового состава правительства не набрал больше 4% голосов опрошенных.

Исследование показало, что "настороженно, с недоверием" больше всего россиян относятся к министру здравоохранения Веронике Скворцовой — 10%, 8% опрошенных высказались о своем недоверии министру просвещения Ольге Васильевой и министру финансов Антону Силуанову.



РИА Новости ria.ru/politics/20180601/1521845952.html
О Медведеве опросники вообще умолчали - видимо его рейтинг вообще устремился к нулю?
10:51
01.06.2018
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