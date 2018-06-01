Медведев обсудил с премьером Киргизии двустороннее сотрудничество

ДУШАНБЕ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил двустороннее сотрудничество с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

В ходе встречи Медведев и премьер Киргизии обсудили перспективы двусторонних отношений.

Как говорится в материалах к встрече глав кабинетов министров, Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 1,6 миллиарда долларов США и показал рост на 31,6% по сравнению с 2016 годом. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является энергетика, в особенности газовая отрасль. "Газпром" ведет работу по обеспечению потребностей Киргизии в топливе в рамках генсхемы газоснабжения и газификации республики до 2030 года.