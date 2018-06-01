Карлин попросил объединиться вокруг фигуры нового главы Алтайского края

БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин выступил на церемонии представления врио главы региона Виктора Томенко и призвал представителей законодательной и исполнительной ветвей власти объединиться вокруг фигуры нового руководителя края.

"Виктор Петрович начинает работу в новом качестве с хорошими стартовыми условиями. Он обладает очень достойным набором профессиональных и личных качеств. Я искренне убежден, что те задачи, которые ставит руководство страны перед нашим регионом, будут успешно выполняться. В завершение хотел бы всех попросить объединиться вокруг фигуры главы региона и сосредоточиться на содержательной, системной и серьезной работе", — подчеркнул бывший губернатор.

Свое выступление Карлин завершил словами: "Убежден, что у Алтайского края замечательное будущее. Всего самого доброго, счастья вам. Спасибо".

Томенко, занимавший посты исполняющего обязанности первого вице-губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства, назначен врио губернатора Алтайского края 30 мая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Свою карьеру Томенко начинал в "Норильском никеле". Позже он заявил журналистам, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Алтайского края.

Перед сообщением Кремля предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на рабочем совещании в региональном правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию.