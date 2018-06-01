Врио алтайского губернатора Томенко наградил бывшего главу региона Карлина

БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. Временного исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил бывшего главу региона Александра Карлина за проделанную работу и вручил ему орден "За заслуги перед Алтайским краем".

"Указом временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко за выдающиеся заслуги Александру Карлину вручается орден первой степени "За заслуги перед Алтайским краем", — зачитали указ в пятницу в Барнауле на церемонии в большом зале правительства Алтайского края.

Томенко поблагодарил Карлина за проделанную работу, после чего бывший и нынешний главы региона обменялись рукопожатиями.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло также поблагодарил Карлина за работу. "Александр Богданович никуда не уходит. Его опыт работы будет всегда применяться на практике в регионе", — сказал он.

© Предоставлено пресс службой губернатора Алтайского края Биография Александра Карлина

Виктор Томенко, занимавший посты исполняющего обязанности первого вице-губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства, назначен врио губернатора Алтайского края 30 мая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Свою карьеру Томенко начинал в "Норильском никеле". Позже он заявил журналистам, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Алтайского края.

Перед сообщением Кремля предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на рабочем совещании в региональном правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию.