Полпред президента в СФО представил врио губернатора Алтайского края

БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в пятницу днем представил правительству и общественности региона врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов государственной власти, органов власти Алтайского края, органов местного самоуправления, депутатский корпус.

Процедура представления началась со слов Сергея Меняйло, который зачитал указ президента РФ и представил Томенко.

"Я хочу вам представить Томенко, я не буду рассказывать его биографию, он не один год работал с четырьмя губернаторами Красноярского края. Он опытный человек и грамотный специалист. Почти за два годы работы с ним, в том числе при подготовке Универсиады в Красноярском крае, показал себя компетентным специалистом. Поэтому, я думаю, что здесь на данной должности Виктор Петрович продолжит ту работу, которая идет в крае", — сказал Меняйло.

Затем новый руководитель региона взял слово.

"Мне оказана высокая доверенность, для меня это очень большая честь и ответственность. Край — один из ведущих регионов Сибири. Президент страны и руководство уделяют большое внимание всей Сибири и Алтайскому краю. Наш край с богатейшей историей и огромным потенциалом. Серьезная большая работа обеспечила его устойчивое и позитивное развитие. Вижу своей задачей продолжение работы на основе созданного фундамента. Считаю необходимым от него стартовать и опираться, так, чтобы край развивался в ускоренном темпе. Постоянном, непрерывном его росте и качестве жизни и среды, которое нас окружает. Выполнить эту работу одному невозможно, так как это огромный регион с большой плотностью населения, разный по политическим взглядом", — отметил Томенко.

Томенко также сообщил, что в его планах нет настроения на революционные обновления.

В свою очередь Александр Карлин отметил, что жизнь устроена очень мудро и поблагодарил всех присутствующих за внимание.

"Страна включает в исторический и новый период своего развития. Это опора на все ресурсы, на которые она располагает и опору на новый руководящий аппарат. Это мудрое решение президента. Я хочу поблагодарить Владимира Путина за доверие, которое он оказывал мне дважды. Я искренне благодарю судьбу и всех. Я сделал все зависящее, чтобы реализовать работу региона в самом лучшем образе", — сказал Карлин.

Виктор Томенко, занимающий пост исполняющего обязанности первого вице-губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства, назначен врио губернатора Алтайского края 30 мая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Свою карьеру Виктор Томенко начинал в "Норильском никеле". Позже он заявил журналистам, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Алтайского края.

Перед сообщением Кремля предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на рабочем совещании в региональном правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию.