Назначенный врио губернатора Виктор Томенко прибыл в Алтайский край

БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко прибыл в Барнаул, в аэропорту его встречали председатель Алтайского заксобрания Александр Романенко и первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Томенко встретили в аэропорту, через несколько минут в большом зале правительства Алтайского края начнется представление врио губернатора. Его представляет полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в официальной встрече принимают участие депутаты АКЗС, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены правительства края и руководители органов исполнительной власти региона, руководство избирательной комиссии Алтайского края и территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, представители судов, прокуратуры, следственного управления и общественности.

Виктор Томенко, занимавший посты исполняющего обязанности первого вице-губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства, назначен врио губернатора Алтайского края 30 мая. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Свою карьеру Томенко начинал в "Норильском никеле". Позже он заявил журналистам, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Алтайского края.

Перед сообщением Кремля предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на рабочем совещании в региональном правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию.