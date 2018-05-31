Княгиня Романова уверена, что санкции против Крыма со временем отменят

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна уверена, что со временем санкции против Крыма будут прекращены.

Ранее источник в структурах ЕС сообщил РИА Новости, что ограничительные меры Евросоюза по Крыму действуют до 23 июня, и до этого срока ожидается решение об их возможном продлении.

"Очень печально, если это произойдет (продление срока санкций), но все это пройдет. Были другие страны, где тоже были такие санкции, но в конечном итоге они прошли через это, и теперь об этом никто не помнит. Надо спокойно терпеть, и выйдем спокойно из этого положения довольно скоро", — сказала журналистам наследница рода Романовых.

По ее словам, надо продолжать работать над развитием Крыма. "А когда эти санкции уйдут, будет все готово, чтобы можно было быстро идти вперед", — подчеркнула княгиня.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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