Княгиня Романова уверена, что санкции против Крыма со временем отменят

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна уверена, что со временем санкции против Крыма будут прекращены.
"Очень печально, если это произойдет (продление срока санкций), но все это пройдет. Были другие страны, где тоже были такие санкции, но в конечном итоге они прошли через это, и теперь об этом никто не помнит. Надо спокойно терпеть, и выйдем спокойно из этого положения довольно скоро", — сказала журналистам наследница рода Романовых.
По ее словам, надо продолжать работать над развитием Крыма. "А когда эти санкции уйдут, будет все готово, чтобы можно было быстро идти вперед", — подчеркнула княгиня.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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