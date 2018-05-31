К прямой линии с Путиным поступило уже 480 тысяч обращений

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Около 480 тысяч обращений поступило к Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 12.00 мск четверга, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

Свои вопросы главе государства можно задать по телефону, через SMS и MMS-сообщения, прислать видеообращение, через социальные сети.

Ранее сообщалось, что в этом году россияне звонят не только с вопросами, но и с конкретными предложениями и идеями. Кроме того, как сообщили в эфире телеканала, вопросы поступают из-за границы, в частности, США и Австралии.