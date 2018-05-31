Исполняющим обязанности главы Якутска стал заместитель мэра Петр Ефремов

ХАБАРОВСК, 31 мая — РИА Новости. Исполнять обязанности главы Якутска после назначения экс-мэра Айсена Николаева врио главы Якутии будет Петр Ефремов, который занимает сейчас пост заместителя мэра, сообщает городская администрация.

Ранее сообщалось, что в понедельник прежний глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку, исполнять обязанности руководителя региона назначен Айсен Николаев, который занимал пост мэра Якутска. В среду городская дума приняла отставку Николаева с поста мэра.

"Обязанности главы города Якутска с 28 мая исполняет заместитель главы Петр Семенович Ефремов", — сообщается на сайте. Отмечается, что согласно уставу в случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа "город Якутск" его полномочия временно осуществляет один из заместителей по решению Якутской городской думы.

В настоящее время первый заместитель главы города Якутска по развитию территорий Сергей Игнатенко с 30 мая находится в запланированном отпуске, а первый заместитель главы Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников — за пределами города по семейным обстоятельствам.

Согласно информации на сайте мэрии, Петр Ефремов является заместителем главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. Этот пост он занимает с 2012 года. Ранее он также работал на руководящих должностях. Так, с 1998 года по 2007 годы был заместителем министра сельского хозяйства и заготовок республики Саха (Якутия). С 2004 по 2007 годы — генеральный директор открытого акционерного общества "Финансовая агропромышленная корпорация "Якутия". С 2008 по 2010 год — президент общества с ограниченной ответственностью "Новый квартал".

С 2010 по 2012 год — руководитель группы по проведению полевых работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук. Заслуженный работник народного хозяйства Якутии, победитель российского конкурса "Менеджер года-2001". Награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ-2001, юбилейным знаком отличия "370-летия с Россией", медалью ФНПР "100 лет профсоюзам России", грамотой президента Якутии.